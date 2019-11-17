Alanya'nın tek sinemacısı Turgay Emiroğlu yaşam mücadelesi veriyor

BAŞKENT Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yaklaşık 30 gündür yoğun bakım olan Emiroğlu’nun geçirdiği ani rahatsızlık ailesi başta olmak üzere sevenlerini ve sinema dostlarını oldukça üzdü. Turgay Emiroğlu’nun yakınları, sevenlerinden ve sinema camiasından dualarını eksik etmemelerini istedi. Sinema işletmeciği kadar sinema kültürünün yaşaması için de önemli projelerde görev almış olan Emiroğlu, Alanya’da adından söz ettiren kişiler arasında bulunuyor. Alanya’da Örnek Sinemaları ile akıllara kazınan Turgay Emiroğlu, bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.