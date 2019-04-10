Alanya'nın tek kadın muhtarı Serap Neğiş göreve başladı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde 43 adayla birlikte Güllerpınarı Mahallesi’nden aday olan ve seçim sonucu birlikte Alanya’nın ilk ve tek kadın muhtarı unvanını elde eden Serap Yaman Neğiş, mazbatasını alarak göreve başladı

Alanya'nın tek kadın muhtarı Serap Neğiş göreve başladı
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NEĞİŞ, “Daha önce de mahallemizle ilgili tüm sorunlarla ilgilenip yetkililere iletiyordum. Adım zaten mahallenin muhtarına çıkmıştı, ben de neden gerçekten muhtar olmayayım ki diyerek bu yola çıktım ve kazandım” dedi.

Dim TV’ye konuşan Muhtar Neğiş, “Halk beni çok güzel karşıladı. Seçim sürecinde de birçok olumlu tepki aldım, muhtar seçildikten sonra da mahalleli ‘Yanınızdayız’ dedi. Güllerpınarı Mahallesi’nin eksiklerini gidermek adına elimden geleni yapacağım. Gerekirse sokak sokak gezip vatandaşla görüşerek sorunları not alacağım” dedi.

Kadın Muhtar Neğiş, öncelikleri arasında Hacet Meydanı’nın daha verimli ve etkili kullanılması için çeşitli etkinlikler düzenlemek ve çocuklar için mevcut parkları daha güvenli hale getirmek olduğunu söyledi.
 

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 20:37
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