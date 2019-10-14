Alanya'nın sorunları Böcek'te! İyi Parti İlçe Başkanı Apaydın Antalya’da
İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, bugün Antalya çıkarması yaptı.
GÜNCEL 14.10.2019, 16:40
ALPER KUTAY
ANTALYA'YA giden Başkan Apaydın, Millet İttifakı’ndan Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Alanya halkının istek ve taleplerini iletmek üzere Başkan Böcek’i ziyaret eden Apaydın, “Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'i ziyaret ettik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz görüşmede Alanya halkının taleplerini de ilettik. Sayın Muhittin Böcek'e misafirperverliği için teşekkür ederiz” dedi.
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