Alanya'nın sorunları Böcek'te! İyi Parti İlçe Başkanı Apaydın Antalya’da

ALPER KUTAY

ANTALYA'YA giden Başkan Apaydın, Millet İttifakı’ndan Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Alanya halkının istek ve taleplerini iletmek üzere Başkan Böcek’i ziyaret eden Apaydın, “Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'i ziyaret ettik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz görüşmede Alanya halkının taleplerini de ilettik. Sayın Muhittin Böcek'e misafirperverliği için teşekkür ederiz” dedi.