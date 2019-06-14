Alanya'nın sıcak gündemi Dim TV Ana Haber'de!

BUGÜN ALANYA GÜNDEMİNDE NELER VAR?
200 BİN TL’LİK VURGUNA POLİS BASKINI
HIRSIZLIK YAPAN TURİSTLERE GÖZALTI
İKİ ÇOCUĞUYLA KAYIPLARA KARIŞTI
‘DOLANDIRICI DEĞİL MAĞDURUM’
GAZİPAŞA’DA ÖLÜMLÜ MOTOSİKLET KAZASI
ÜÇ MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
ÇEVREYOLUNDA MUCİZE KURTULUŞ
59 BİN ÖĞRENCİNİN KARNE HEYECANI
BAŞKAN YÜCEL’DEN FESTİVALE DAVET
KKTC BAŞBAKANI TATAR'IN ALANYA PLANI
DENİZDEN ALANYA-KKTC-ALANYA 515 TL
HAYATE HANIM’DAN RENKLİ ETKİNLİK
PAZAR ESNAFI DERTLİ
BAYRAM ESNAFA YARADI MI?
BAYRAMDA 2 MİLYON ZİYARETÇİ GELDİ
VERGİ DAİRESİ’NE ŞİKAYET EDİN’
ALANYA’DA FAYTON DEVRİ SONA ERDİ
YÜCEL’DEN ÇEVRECİ ÖĞRENCİLERE ÖDÜL
ŞİFASINI ALANYA'DA BULDU
DİM TV ANA HABER REFERANS OLDU
ATİK’TEN AKADEMİSYENLERE İPUÇLARI
ALKÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
‘GRİDA VE KUZU AVI SINIRLANDIRILMALI’
GÖKBEL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
GAZİPAŞA’DA İNANILMAZ AŞI YÖNTEMİ
CEYHUN’A AUSBURG KANCASI
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 17:16