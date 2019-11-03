Alanya'nın sevilen simasının ölümünde ihmal kuşkusu
Dün akşam evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede serum tedavisinin ardından evine gönderilen Murat Koca (51), sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
ALANYA'NIN sevilen simalarından olan 'Ayrancı' lakaplı Murat Koca (51), sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Koca'nın dün akşam evinde rahatsızlandığı, yaşadığı mide ağrısı ve kusmanın ardından yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede uygulanan serum tedavisinin ardından evine gönderildiği bildirilen Koca, sabah kahvaltının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yakınları tarafından yeniden hastaneye götürülürken yolda can verdi. Bu durum, "Alanya'nın sevilen siması Koca'nın vefatında ihmal mi var?" sorusunu gündeme getirirken, Koca bugün ikindi namazına müteakip Sugözü Mahallesi, Kütürüp Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Koca, Sugözü Mahallesi'nin tanınmış ve sevilen simalarından Ahmet Koca'nın abisiydi. Koca, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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