Alanya'nın sevilen siması dualarla uğurlandı
Yeni Alanya emektarlarından Abdullah Küllüoğlu, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi
GÜNCEL 28.11.2019, 21:38
ALANYA'NIN tanınmış ve sevilen simalarından olan Abdullah Küllüoğlu vefat etti. 2000'li yılların başına kadar Yeni Alanya'da fotoğraf tab görevlisi olarak çalışan Küllüoğlu, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaklaşık 15 yıldır tedavi altındaydı. Küllüoğlu, dün öğle namazına müteakip Hacımemişler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yeni Alanya, emektarımız Abdullah Küllüoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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