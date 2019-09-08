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Alanya'nın sevilen siması boğuldu! Dualar O'nun için

Alanya'nın sevilen siması İsmail Hatipoğlu boğulma tehlikesi geçirdi

GÜNCEL 08.09.2019, 21:58 08.09.2019, 22:08
Alanya'nın sevilen siması boğuldu! Dualar O'nun için
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TÜRKİYE İş Bankası Alanya Şubesi Müdür Yardımcılığından emekli olan, ALKOD (Alanya Çevre Koruma ve Yaşatma Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hatipoğlu, bugün Keykubat Plajı'na giderek denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Hatipoğlu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Komada olduğu bildirilen Hatipoğlu, sevenlerini şok etti.

#Alanya #dualar #sima
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