Alanya'nın sevilen siması boğuldu! Dualar O'nun için
Alanya'nın sevilen siması İsmail Hatipoğlu boğulma tehlikesi geçirdi
GÜNCEL 08.09.2019, 21:58 08.09.2019, 22:08
TÜRKİYE İş Bankası Alanya Şubesi Müdür Yardımcılığından emekli olan, ALKOD (Alanya Çevre Koruma ve Yaşatma Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hatipoğlu, bugün Keykubat Plajı'na giderek denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Hatipoğlu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Komada olduğu bildirilen Hatipoğlu, sevenlerini şok etti.
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