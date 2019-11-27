Alanya'nın sevilen siması aramızdan ayrıldı

ALANYA'NIN tanınmış ve sevilen simalarından olan Abdullah Küllüoğlu vefat etti. 2000'li yılların başına kadar yeni Alanya'da fotoğraf tab görevlisi olarak çalışan Küllüoğlu, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaklaşık 15 yıldır tedavi altındaydı. Küllüoğlu, 28 Kasım Perşembe öğle namazına müteakip Hacımemişler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeni Alanya, emektarımız Abdullah Küllüoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.