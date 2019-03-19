Alanya'nın renkli siması' Çarşı’nın oylarına talip

‘SEN iste biz yapalım’ ‘Muhtarlık gönül işi’, ‘Mahallemizin sakini değil sahibi olalım’, ‘Sen ben yok, biz varız’ sloganlarıya yola çıkan Arslan, Çarşı Mahallesi’ni marka yapmak için yola çıktığını söyledi. Genç, dinamik, güçlü kadro ile hizmete hazır olduklarını kaydeden Arslan, projelerini sıraladı. Arslan, "Mahallemize bir muhtarlık ofisi kazandıracağız. Cadde ve sokaklarımızın tertemiz, pırıl pırıl, aydınlatmalarımız eksiksiz ışıl ışıl olmasını sağlayarak mahallemizi örnek bir mahalle yapacağız. Park sayımızı arttıracağız, gençlerimize ve spor ile ilgilenen halkımızın spor yapabileceği güvenli ve sağlıklı alanlar oluşturacağız. Mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerimizi tespit ederek 12 ay yardımda bulunacağız. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimine katkı sunacağız. Halk ekmek büfesi kuracağız. Mahallemizin birlik ve beraberliği için çeşitli etkinlikler düzeleceğiz. Azalarımızla birlikte sık sık toplantı yaparak mahallemizin sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Muhtarlığımız belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla devamlı iyi ilişkiler içinde olup sorunları en hızlı şekilde çözecek. Halk otobüslerinin saatlerini düzenleyerek halımızın ulaşım sorununu çözeceğiz. Mahallemizin coğrafi konumu gereği sorun haline gelen taziye çadırı alanı problemine en kısa sürede çözüm üreteceğiz. Sokak hayvanları için de çalışmalar yaparak daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlayacağız. Mahallemiz adına bir dernek kuracağız” dedi. Arslan’ın aza listesini ise şu isimler oluşturuyor: Mehmet Keleş (Turizmci ve üretici), Mehmet Nuri Helvacı (Turizmci), Tevfik Fikret Dayantürk (İşletmeci), Kamil Dönmez (Emekli bankacı), Hilmi Seral (Turizmci), Hatice Atamer (Yönetici), İkbal Topal (Ev hanımı), Hilmi Karagöz (Turizmci).