Alanya'nın Osmanlı zamanına ait fotoğrafları ortaya çıktı

OSMANLI döneminde Macar bir papazın izci çocukları gezdirirken Alanya'da çektiği fotoğraflar ortaya çıktı. 1914 yılında çekilen fotoğraflar Alanya'nın daha önce görülmemiş yüzüne ışık tuttu. Doğal çevresiyle ve el değmemiş yapısıyla dikkat çeken 1914 Alanyasının bilinmeyen bu fotoğrafları görenleri büyüledi.

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