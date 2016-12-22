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Alanya'nın Mutfak Mirası'na dev ödül

Alanya Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin (AKBB) başarılı belediye yönetimlerini teşvik etmek için bu yıl ikincisini düzenlediği Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda ‘Mutfak Mirası’ projesi ile ödül aldı. 

Alanya'nın Mutfak Mirası'na dev ödül

Alanya Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin (AKBB) başarılı belediye yönetimlerini teşvik etmek için bu yıl ikincisini düzenlediği Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda ‘Mutfak Mirası’ projesi ile ödül aldı. 

22 Aralık 2016 Perşembe 14:31
Alanya'nın Mutfak Mirası'na dev ödül
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Haber: Alper KUTAY
PROJE yarışmasında 'Mutfak Mirası' ile ödül kazanan Alanya Belediyesi’nin ödülü, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde teslim edildi. Alanya Belediyesi’nin 'Mutfak Mirası' ile başvurduğu ve belediyeciliğin Oscar’ları olarak anılan yarışmaya 22 belediye 51 farklı projeyle 5 farklı kategoride katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda davetlinin yer aldığı törende, Alanya Belediyesi’nin ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülen’e, Jüri Başkanı Doç. Dr. Kemal Reha Kavas takdim etti.
'ALANYA'YA HAYIRLI OLSUN'
Ödülle ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 'Mutfak Mirası' projesinin belediyeler tarafından yürütülen bu alandaki Türkiye’nin tek projesi olduğunu söyledi. Başkan Yücel, “Akdeniz Belediyeler Birliği’nin sosyal ve kültürel belediyecilik alanında düzenlediği bir proje yarışması vardı. Belediye olarak biz de 'Mutfak Mirası' projesiyle başvurduk ve ödüle layık görüldük. Bu en güzel ödüllerden biriydi. Bu arada Mutfak Mirası’nın ülkemizde tek olan bir proje olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hem mesai arkadaşlarımı hem de çalışanlarımı kutluyorum. Alanya Belediyesi'ne ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Mutfak MirasıAlanya BelediyesiAkdeniz Belediyeler Birliği
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