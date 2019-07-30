Alanya'nın melek kalpli hocası hayata gözlerini yumdu

ALANYA'NIN tanınmış simalarından İtimat Et sahibi Dereli Ahmet Kaya'nin kızı olan Fatma Kurt bir süredir tedavi gördüğü Akciğer kanserine yenik düşerek dün gece yaşamını yitirdi.

'O MELEK ARTIK YOK! KAHROL DÜNYA'

Alanya Lisesi'nden emekli olan Matematik öğretmeni Fatma Kurt'un ölüm haberini eşi Fatih Sultan Kurt; 'O melek artık yok. Kahrol dünya' şeklinde duyurdu. Eşinin feryadı duyan herkesi kahretti. Kurt'un ölümü başta yakınları ve Alanya eğitim camiası olmak üzere öğrenen herkesi yasa boğdu. Öğrencileri tarafından melek kalpli olarak anılan yılların hocası Fatma Kurt'un cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

'MELEK KALPLİ HOCAM...'

Alanya Lisesi'nden emekli olan Kurt'un eski öğrencilerinden Bekir Ince sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı paylaşımda; 'Melek kalpli hocam Allah ım seni cennetiyle mükafatlandırsın çok üzgünüz. Sizin gibi gönlü güzel insanlar çok az çocuklara ücretsiz verdiginiz dersler yaptıgınız yardımlar asla unutulmayacaktır. Allah ailesine sabır versin ...' ifadelerini kullandı.

Yeni Alanya olarak merhumeye Allahtan rahmet acılı ailesine baş sağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 15:30