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'Alanya'nın marka değeri artacak'

Alanya Turizm Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısı Kaymakam Harputlu başkanlığında yapılacak

'Alanya'nın marka değeri artacak'

Alanya Turizm Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısı Kaymakam Harputlu başkanlığında yapılacak

27 Nisan 2018 Cuma 00:30
'Alanya'nın marka değeri artacak'
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TURİZMİN tüm kollarını bir araya getiren uluslararası turizm örgütü Skal’ın Alanya Temsilciliği toplantısı Sirius Deluxe Otel’de yapıldı. Skal Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı’nın ev sahipliği yaptığı toplantıya Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güner ve Skal üyeleri katıldı.
‘GÜÇLÜ ALANYA İÇİN ORTAK HAREKET’
Başkan Nedanlı’nın Alanya, Türkiye ve dünya ölçeğindeki Skal çalışmaları hakkında bilgilendirmesiyle başlayan toplantıda konuşan ALTİD Başkanı Sili, “Kaymakamımızın inisiyatifi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) destekleriyle şehrimizin tüm kurumlarını bir araya getirecek ‘Turizm Koordinasyon Kurulu’ oluşturuldu. Doğru planlama ve ortak hareketle daha güçlü ve bilimsel donanımlı yürüyeceğiz” dedi.
‘HUZUR VE GÜVEN İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ’
Alanya’nın olmazsa olmazlarından turizmin marka değerine artı değer katmak istediklerinin altını çizen Kaymakam Harputlu da “Kentin kazanımı olan turizm 12 aya yayılmalı. Şehrimizin harcadığı enerjinin karşılığını birliktelikle daha da artırmalıyız. Bu bağlamda sürdürülebilir turizm için hayata geçirdiğimiz ‘Turizm Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısını cuma günü (bugün) yapacağız. Alanya’ya gelen misafirlerimizin kendini huzurlu ve güvende hissetmeleri için daha fazla çalışacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Turizm Koordinasyon KuruluKaymakam Harputlu
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