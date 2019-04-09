Alanya'nın imarı onlara emanet

Yeni dönemin ilk Belediye Meclisi toplantısında görev dağılımı yapıldı. Alanya için hayati önem taşıyan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na MHP’den Melike Nazifoğlu ve Mehmet Ali Tekin, Ak Parti’den Bilal Azak, İyi Parti’den Didem Dim Özaltın ve CHP’den Hüseyin Yaman seçildi

Alanya'nın imarı onlara emanet
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İŞTE yeni dönemde komisyonlarda görev alacak isimler.

Meclis 2. Başkan Vekilleri
1- Kerim Aydoğan
2- Ali Şahin

Meclis Katipleri
ASİL
1- Nuri Tokuş
2- Mustafa Toksöz

YEDEK
1- Meliha Aras
2- Paulina Müftüoğlu

Belediye Encümeni
1- Kerim Ertekin
2- Emine Çalış
3- Mehmet Şenli

Plan ve Bütçe Komisyonu
1- Fevzi Alaaddinoğlu
2- Mustafa Sünbül
3- Alper Birer
4- Yılmaz Bağışlar
5- Fikret Arık

Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi
ASİL
1- Ali Şahin
2- Melike Nazifoğlu
3- Mehmet Ali Kiriş
4- Arif Tok
YEDEK
1- Muammer Özbudak
2- Mehmet Ali Tekin

Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu
1- Mustafa Sünbül
2- Mehmet Babaoğlu
3- Muammer Özbudak
4- Yılmaz Bağışlar
5- Halit Öztürk

Numarataj Komisyonu
1- Mustafa Sünbül
2- Mehmet Babaoğlu
3- Muammer Özbudak
4- Yılmaz Bağışlar
5- Halit Öztürk

Kültür ve Turizm Komisyonu
1- Nuri Tokuş
2- Fevzi Alaaddinoğlu
3- Paulina Müftüoğlu
4- Alper Kan
5- Serkan Salvur

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu
1- Mehmet Babaoğlu
2- Kerim Ertekin
3- Meliha Aras Erdoğan
4- Fikret Arık
5- Serkan Salvur

Esnaf ve Ticaret Komisyonu
1- Mustafa Tuna
2- Kayhan Balta
3- Ahmet Dayanç
4- Fikret Arık
5- Hüseyin Yaman

İmar ve Bayındırlık Komisyonu
1- Melike Nazifoğlu
2- Mehmet Ali Tekin
3- Bilal Azak
4- Didem Dim
5- Hüseyin Yaman

Sosyal Değerlendirme Komisyonu
1- Kayhan Balta
2- Mustafa Toksöz
3- Bilal Azak
4- Nazmi Zavlak
5- Hasan Basar

Tarihi Kentler Birliği Belediye Meclisi
ASİL
1- Mehmet Babaoğlu
YEDEK
1- Arif Tok

Borçlu Mükelleflerin Gayrimenkullerinin Satışı Komisyonu
ASİL
1- Nuri Tokuş
YEDEK
1- Mehmet Ali Kiriş

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Belediye Meclisi
ASİL
1- Mehmet Babaoğlu
2- Fevzi Alaaddinoğlu
3- Hacı Mevlüt Zavlak
YEDEK
1- Mehmet Ali Tekin
2- Bilal Azak

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