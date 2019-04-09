Alanya'nın imarı onlara emanet

İŞTE yeni dönemde komisyonlarda görev alacak isimler.
Meclis 2. Başkan Vekilleri
1- Kerim Aydoğan
2- Ali Şahin
Meclis Katipleri
ASİL
1- Nuri Tokuş
2- Mustafa Toksöz
YEDEK
1- Meliha Aras
2- Paulina Müftüoğlu
Belediye Encümeni
1- Kerim Ertekin
2- Emine Çalış
3- Mehmet Şenli
Plan ve Bütçe Komisyonu
1- Fevzi Alaaddinoğlu
2- Mustafa Sünbül
3- Alper Birer
4- Yılmaz Bağışlar
5- Fikret Arık
Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi
ASİL
1- Ali Şahin
2- Melike Nazifoğlu
3- Mehmet Ali Kiriş
4- Arif Tok
YEDEK
1- Muammer Özbudak
2- Mehmet Ali Tekin
Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu
1- Mustafa Sünbül
2- Mehmet Babaoğlu
3- Muammer Özbudak
4- Yılmaz Bağışlar
5- Halit Öztürk
Numarataj Komisyonu
1- Mustafa Sünbül
2- Mehmet Babaoğlu
3- Muammer Özbudak
4- Yılmaz Bağışlar
5- Halit Öztürk
Kültür ve Turizm Komisyonu
1- Nuri Tokuş
2- Fevzi Alaaddinoğlu
3- Paulina Müftüoğlu
4- Alper Kan
5- Serkan Salvur
Tarım ve Hayvancılık Komisyonu
1- Mehmet Babaoğlu
2- Kerim Ertekin
3- Meliha Aras Erdoğan
4- Fikret Arık
5- Serkan Salvur
Esnaf ve Ticaret Komisyonu
1- Mustafa Tuna
2- Kayhan Balta
3- Ahmet Dayanç
4- Fikret Arık
5- Hüseyin Yaman
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
1- Melike Nazifoğlu
2- Mehmet Ali Tekin
3- Bilal Azak
4- Didem Dim
5- Hüseyin Yaman
Sosyal Değerlendirme Komisyonu
1- Kayhan Balta
2- Mustafa Toksöz
3- Bilal Azak
4- Nazmi Zavlak
5- Hasan Basar
Tarihi Kentler Birliği Belediye Meclisi
ASİL
1- Mehmet Babaoğlu
YEDEK
1- Arif Tok
Borçlu Mükelleflerin Gayrimenkullerinin Satışı Komisyonu
ASİL
1- Nuri Tokuş
YEDEK
1- Mehmet Ali Kiriş
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Belediye Meclisi
ASİL
1- Mehmet Babaoğlu
2- Fevzi Alaaddinoğlu
3- Hacı Mevlüt Zavlak
YEDEK
1- Mehmet Ali Tekin
2- Bilal Azak