Alanya'nın ilk TOKİ Projesi yolda 

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya AGC üyesi gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda AGC üyelerine 5 yılı aşkın süredir devam ettirdiği çalışmalar hakkında bilgiler veren Dim, Alanya'nın ilk TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Projesi'ni hayata geçirmek üzere olduklarını söyledi. AGC üyelerini uygun koşullarda ev sahibi yapmak için başladıkları çalışmada TOKİ'ye arsa tahsisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi onayları, TOKİ ile yürüttükleri çalışmalar gibi işleyen süreci ve prosedürleri anlatan Dim "Bu konuda bize en büyük desteği Alanyalı Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Kendisine buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Alanya'nın ilk TOKİ Projesi'nde sona çok yaklaştık. Bugün itibariyle başlattığımız talep toplama çalışmalarının ardından ocak ayı içerisinde Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu'nun da katılacağı AGC-TOKİ Sözleşme Töreni'ni yapmayı planlıyoruz. 2019 Nisan ayı itibariyle de TOKİ'nin Tepe Mahallesi'ndeki arsaya ilk kazmayı vuracağını öngörmekteyiz. TOKİ, ilk kazmadan itibaren konutları en geç 18 ay içerisinde teslim edecek" dedi.



ADİL OKUR MİMARLIK'A TEŞEKKÜR

80 konutluk projeyi hazırlayan Adil Okur Mimarlık sahibi Adil Okur, gazetecileri heyecanlandıran muhteşem projenin detaylarını bir slayt gösterisiyle paylaştı. Dim, karşılık beklemeden projeyi hazırlayan Adil Okur'a teşekkür etti. Ayrıca projenin Tepe Mahallesi'ndeki imar şartlarına tam uygun olarak hayata geçirileceğini söyleyen Dim "TOKİ, projelerinde kat artışı gibi yetkilere sahip ancak biz bu yola başvurmadık. Alanya'nın silüetine zarar vermeyen, imar planına uygun örnek konutlarla şehrimize olan sorumluluğumuzu bu noktada da yerine getireceğiz" dedi. AGC'nin TOKİ Projesi'nde ulaştığı son nokta karşısında büyük sevinç yaşayan gazeteciler, AGC Başkanı Mehmet Ali Dim'e teşekkür ettiler.