Alanya'nın İl dilekçesi işlemde

MEKTUBUNDA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Alanya'yı il yapacağım' sözünü hatırlatan Sanay, şu ifadelere yer vermişti: "Alanya halcileri ve dar gelirli çiftçiler adına bazı isteklerimiz var. Her dönem sizleri destekleyen insanlar olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi, mevcut hali, Alanya'da tahmini 50 kilometre uzaklıkta bulunan Türkler Mahallesi’ne taşımak istemektedir. 69 mahalleye yakın olan Kestel Mahallesi'ne yapılması daha uygundur. Alanya'nın il olmasını istemekteyiz. Tarafınızdan müjde bekliyoruz. Alanya 22 ilden daha büyük bir nüfusa sahip ve aynı zamanda sizin bir sözünüz vardı: 'Alanyaspor Süper Lig’e çıksın, ben de Alanya'yı il yaptırayım' demiştiniz. İsteğimiz ve arzumuz Alanya'nın il olmasıdır. Saygılarımızı sunar, sizden hayırlı haberler bekleriz. Saygılarımla."

BAKAN SOYLU'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Sanay dilekçesine gelen cevabın ardından şunları söyledi: "Birkaç ay önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya Alanyalılar adına, Alanya'nın il olması talebiyle gönderdiğimiz mektubumuza, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazıyla talebimizin işleme alındığını öğrendik. Bu konuda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya tüm Alanya halkı adına ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.