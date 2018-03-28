Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
Tesadüfen bulundu!
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı başınızı yakabilir
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 28 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Alanya'nın İl dilekçesi işlemde

Alanya Ziraat Odası Delegesi de olan ‘İşadamı’ lakaplı Mustafa Sanay'ın 18 Aralık 2017'de Alanya'nın il olması ve yeni halin Kestel'e yapılması konularında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu'ya yazdığı mektuba, İçişleri Bakanlığı'ndan dilekçenin işleme alındığına dair yanıt geldi

Alanya'nın İl dilekçesi işlemde

Alanya Ziraat Odası Delegesi de olan ‘İşadamı’ lakaplı Mustafa Sanay'ın 18 Aralık 2017'de Alanya'nın il olması ve yeni halin Kestel'e yapılması konularında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu'ya yazdığı mektuba, İçişleri Bakanlığı'ndan dilekçenin işleme alındığına dair yanıt geldi

28 Mart 2018 Çarşamba 22:18
Alanya'nın İl dilekçesi işlemde
banner404

MEKTUBUNDA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Alanya'yı il yapacağım' sözünü hatırlatan Sanay, şu ifadelere yer vermişti: "Alanya halcileri ve dar gelirli çiftçiler adına bazı isteklerimiz var. Her dönem sizleri destekleyen insanlar olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi, mevcut hali, Alanya'da tahmini 50 kilometre uzaklıkta bulunan Türkler Mahallesi’ne taşımak istemektedir. 69 mahalleye yakın olan Kestel Mahallesi'ne yapılması daha uygundur. Alanya'nın il olmasını istemekteyiz. Tarafınızdan müjde bekliyoruz. Alanya 22 ilden daha büyük bir nüfusa sahip ve aynı zamanda sizin bir sözünüz vardı: 'Alanyaspor Süper Lig’e çıksın, ben de Alanya'yı il yaptırayım' demiştiniz. İsteğimiz ve arzumuz Alanya'nın il olmasıdır. Saygılarımızı sunar, sizden hayırlı haberler bekleriz. Saygılarımla."  
BAKAN SOYLU'YA TEŞEKKÜR ETTİ
Sanay dilekçesine gelen cevabın ardından şunları söyledi: "Birkaç ay önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya Alanyalılar adına, Alanya'nın il olması talebiyle gönderdiğimiz mektubumuza, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazıyla talebimizin işleme alındığını öğrendik. Bu konuda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya tüm Alanya halkı adına ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya Ziraat Odası DelegesiIşadamıMustafa SanayİÇİŞLERİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konaklı'ya yeni park müjdesi
Konaklı'ya yeni park müjdesi
Antalya'da üvey kardeşini gasp etti
Antalya'da üvey kardeşini gasp etti
Ormanda mücadele zamanı
Ormanda mücadele zamanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim