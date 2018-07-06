Alanya'nın 'Hastane' çilesi

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017 yılının Aralık ayından bu yana yeni yerinde Alanya'ya hizmet veriyor. Profesyonel doktor kadrosu ile birlikte Alanya'da pek çok ilke de imza atan hastane yönetimi, geçtiğimiz günlerde acil bölümünde yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek "Acil olmayan hastaların akşam saatlerinde acili tercih etmeleri, doktorlarımızın gerçekten acil olan hastalara yetişmesine engel oluyor" açıklamalarında bulunmuştu.

Yeni Alanya muhabiri tarafından an itibariyle aktarılan durum da acil bölümünde yaşanan yoğunluğu gözler önüne seriyor. Saatlerin 22.00 sularını gösterdiği şu anlarda ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi dolup taşıyor. 2 doktorla hizmet vermeye çalışan acil bölümünde hastalar çaresiz bir bekleyiş içerisindeler. Hastaların söylediklerine göre her gün akşam saatlerinde hastane de büyük kalabalıklar oluşuyor. Duruma gerekçe olarak da gündüz iş dolayısıyla hastaneye gelemeyenlerin akşam saatlerinde acil bölümüne gelerek muayene olmaları gösteriliyor. Acil servisinde sadece 2 doktorun hizmet verdiğini söyleyen hastalar, hastane salonunda saatlerce beklediklerini dile getirerek, yetkililerden bu duruma çözüm getirmesini istediler.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 00:34