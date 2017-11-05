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Alanya'nın hangisine ihtiyacı var?

Hastane, alışveriş merkezi, park, yol... Alanya'nın neye ihtiyacı var? Dim Web TV, Alanyalıların nabzını tutmaya devam ediyor

Alanya'nın hangisine ihtiyacı var?

Hastane, alışveriş merkezi, park, yol... Alanya'nın neye ihtiyacı var? Dim Web TV, Alanyalıların nabzını tutmaya devam ediyor

05 Kasım 2017 Pazar 13:55
Alanya'nın hangisine ihtiyacı var?
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KENTLİLER olarak hepimiz, şehrimizle ilgili çeşitli konuların düzenlenmesini isteriz. Dim Web TV muhabirlerinin bugünkü araştırma konusu, somut olarak, Alanya'nın hangi yapıya daha çok ihtiyaç duyduğuydu. Pek çok ilden daha gelişmiş ve giderek büyümekte olan Alanya'da en çok, yeşil alanların azalmasından ve park alanlarının kısıtlılığından yakınıldığı anlaşılıyor.

İşte Alanyalıların ihtiyaç ve talepleri:
Mehmet Özel (Pazarcı): Kapalı pazara ihtiyacımız var. Yeşil alanlar artırılsa daha iyi olur. Yeşil alan miktarı sadece merkezde değil, genel olarak az.

Mevlüt Pazarcı: Alanya'daki en büyük eksiklik, yeşillik. Yeşil alan namına bir şey kalmıyor, betonlaşmaya gidiyoruz. Yeşilliğin olması gereken yerlerde seralar ve binalar var. Doğa lazım, doğa bir ihtiyaç. Alanya'da doğal alanlar kısıtlı.

İrfan Uğuz (Elektronik tamirci): Alanya'da otoparka ihtiyaç var, çünkü çok fazla araba var. Park edecek yer bulamıyoruz. 

Emin Kurt (Emekli): Hastanelerde kuyruk çok. Bir randevu alıyorsun; bir hafta - on gün sonrasına gün veriyor. Hastane lazım. Bir de burası hep binayla doldu. Yeşil bir yerde zevkli bir şekilde oturma imkanı kalmadı. 

Ali Bilgi (Pazarcı): Mesleğimle ilgili söyleyeyim: Bizim için en büyük ihtiyaç, kapalı pazar ve otoparktır. İnsanlar, yağmurlu havada evden çıkamıyor, biz de tezgahımızı kuramıyoruz. Rezil oluyoruz. Özellikle çarşı merkezinde ve cuma pazarının olduğu bölgede otoparka ihtiyacımız var.

Adem Özmen (Çaycı): Altyapı olarak çok eksiğimiz var. Yerimiz çok dar. Aracımızı istediğimiz yere koyamıyoruz, gidip koyduğumuz yerde de ceza yiyoruz. Gelecek için, gençlerimiz için parklar daha iyi olur. Önümüzde de seçimler var, başkanlarımız zaten takipte, inşallah bunları duyarlar ve hayırlı neticeler elde ederiz.

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