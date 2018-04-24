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Alanya'nın gururu oldular

Dünya Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Kongresi'nin (World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels) 7'ncisi Alanya Belediyesi'nin sponsorluğunda Türkler'de gerçekleştirildi

Alanya'nın gururu oldular

Dünya Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Kongresi'nin (World Congress Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels) 7'ncisi Alanya Belediyesi'nin sponsorluğunda Türkler'de gerçekleştirildi

24 Nisan 2018 Salı 22:40
Alanya'nın gururu oldular
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Asiye ELİAÇIK

ALANYALI akademisyen Ezgi Nurdan Yenilmez ve meslektaşı Servet Tunoğlu da organizasyona katılan akademisyenler arasındaydı. Yenilmez ve Tunoğlu organizasyonda yapılan sunumun ardından bağırsak kanseri hakkında tespit ettikleri sonuçları bilim dünyasıyla paylaştı. Organizasyon, bilim dünyasının yakından takip ettiği akademisyenler tarafından büyük bir beğeni topladı. Ezgi Nurdan Yenilmez kongreyle ilgili "Tıp alanında böyle büyük bir organizasyona destek olarak dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanlarının yeni bilgiler paylaşmalarına katkıda bulunan ve aynı zamanda Alanya'yı gezdirerek, Alanya güzelliklerinin tanınmasına vesile olan Alanya Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi. Ayrıca Alanyalı akademisyenler beğeni toplayan bu çalışmalarını genişleterek kanser alanında yeni bulgular elde edebileceklerini ifade ettiler.
 

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Oksidatif StresKalsiyum Sinyali
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