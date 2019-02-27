Alanya'nın gururu oldular

GENÇLER Düzenlemesiz Dal kategorisinde 89 tam puan alarak Antalya şampiyonu olan Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik (MTE) Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Arıkan Yılmaz Dim MTE Anadolu Lisesi hayırseveri Mehmet Ali Dim’i ziyaret ettiler.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları faaliyet programında 19 Şubat 2019’da Antalya’da düzenlenen Halk Oyunları Antalya İl Birinciliği yarışmalarında, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkoyunları ekibi şampiyonu oldu. 9-10 Mart’ta Afyon'da düzenlenecek olan Bölge Şampiyonası'nda Alanya ve Antalya'yı temsil etme hakkı kazanan Arıkan Yılmaz Dim Lisesi ekibi, aynı zamanda okullarının hayırseveri olan Dim ile bu mutluluklarını paylaştılar. Arıkan Yılmaz Dim MTE Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibini konuk eden Dim, “Aynı zamanda hayırseveri olmaktan onur duyduğum, merhum babamın adını taşıyan Arıkan Yılmaz Dim MTE Anadolu Lisesi’nin Antalya şampiyonu olan folklor ekibi kupayla ziyaretime geldi. Sırada bölge şampiyonası var. Tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

