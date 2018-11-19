Alanya'nın gururu oldular 

2017 yılındaki EMF Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve Alanya'yı en güzel şekilde temsil ederek şampiyon olan Gamze Temel, bu yıl da şampiyonluğu elden bırakmadı.

63.5 kiloda yarışan Gamze Temel üst gençler grubunda birinci, 38 kiloda Sıla Çabuk alt gençler kategorisinde birinci, alt genç bayan üçüncüsü Busenur Yalçın, +63.5 kiloda Ece Erdem Yıldız bayanlar üçüncüsü, 60 kiloda alt gençler üçüncüsü Muhammed Ali Sincar, 34 kiloda yıldızlar kategorisinde Muhammed Batuhan Çukur üçüncü olarak dereceye girdiler.

ERKEN: "NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, başarılı sporcuların Avrupa'da yüzümüzü güldürdüklerini söyleyerek, " 2018 EMF Muay Thai Avrupa Şampiyonası'na katılarak ilçemize derecelerle dönen tüm sportcularımızla gurur duyuyorum. Antrenör Esin Aslan ve sporcularımızı kutluyorum." dedi.