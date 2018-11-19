Alanya'nın gururu oldular 

2018 EMF Muay Thai Avrupa Şampiyonası'na katılan Alanya Belediyespor Muay Thai sporcuları yine büyük bir başarıya imza attılar. 

Alanya'nın gururu oldular 
banner404

2017 yılındaki EMF Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve Alanya'yı en güzel şekilde temsil ederek şampiyon olan Gamze Temel, bu yıl da şampiyonluğu elden bırakmadı. 
63.5 kiloda yarışan Gamze Temel üst gençler grubunda birinci, 38 kiloda Sıla Çabuk alt gençler kategorisinde birinci, alt genç bayan üçüncüsü Busenur Yalçın, +63.5 kiloda Ece Erdem Yıldız bayanlar üçüncüsü, 60 kiloda alt gençler üçüncüsü Muhammed Ali Sincar, 34 kiloda yıldızlar kategorisinde Muhammed Batuhan Çukur üçüncü olarak dereceye girdiler.

ERKEN: "NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, başarılı sporcuların Avrupa'da yüzümüzü güldürdüklerini söyleyerek, " 2018 EMF Muay Thai Avrupa Şampiyonası'na katılarak ilçemize derecelerle dönen tüm sportcularımızla gurur duyuyorum. Antrenör Esin Aslan ve sporcularımızı kutluyorum." dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TÜRK-İŞ'e yeni temsilci
TÜRK-İŞ'e yeni temsilci
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479