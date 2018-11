Alanya'nın gözü bu yarışta! Can Öncü Moto3'te tarih yazacak

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 15 yaşındaki milli sporcunun, Moto3 tarihinin en genç yarışçısı olacağı bildirildi.

İspanya'daki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde mücadele edecek Red Bull KTM Ajo takımı sporcusu Can, 17 Kasım Cumartesi günü TSİ 14.35'te sıralama turlarına katılacak. Can Öncü, 18 Kasım Pazar günü (bugün) de TSİ 13.00'te başlayacak 2018 Moto3 sezonunun son ayak yarışında mücadele verecek. Alanyalı Can Öncü'nün katılacağı yarış Ssport kanalından canlı olarak yayınlanacak.