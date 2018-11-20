Alanya'nın gözde oteli kiralandı

ANEX Tourism Group’un yeni yapılandırdığı otel markası ATG Hotels, Utopia World Hotel'in 5 yıl süre ile kiralanması ya da kira süresi içerisinde kiralayan firmaya satılabilmesi amacıyla "Satın alma opsiyonlu kiralama sözleşmesi" görüşmelerine başlandı. Gerek görülmesi halinde Utopia World Hotel‘in "bölünme yoluyla" ayrı bir şirket haline getirilmesi de kararlaştırıldı. Ayrıca yönetim kurulu, önemli nitelikte işlem sayılan bu kararın daha sonra yapılacak bir genel kurul toplantısında görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oylama sonucu aleyhte oy kullanan pay sahiplerine ayrılma hakkı verilmesine, ayrılma hakkı fiyatının tespitinde, açıklanması ertelenen 01.08.2018 tarihli konuya ilişkin yönetim kurulu kararından önceki 30 gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan her bir pay için 3.163 liranın dikkate alınması kararı da aldı.