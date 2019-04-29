Alanya'nın Fethi'nin yıldönümünde buruk kutlama

TÖREN, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.Törende ALSAV Başkanı İsmail Yıldız’la birlikte Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de hazır bulundu. Başkan Yıldız, törende yaptığı konuşmada, Alanyasporlu futbolcuların gece yarısı geçirdiği kazaya değinerek, “Alanyaspor’un kazada vefat eden futbolcusu Joseph Sural’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu elim kaza nedeniyle burada hazır bulunan Mehter Takımı ve folklor ekiplerimiz gösterilerini gerçekleştirmeyecek” dedi. Alanya’yı yasa boğan kaza nedeniyle tören buruk geçti.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 16:43