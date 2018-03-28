Alanya'nın fethi kutlandı

ALANYA Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) tarafından düzenlenen ve Alanya'nın Dinek girişinde bulunan Alaaddin Keykubat Anıtı önünde çelenk sunma töreni ile başlayan programa, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, ALSAV Başkanı İsmail Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumundan Alanya Belediyesi Mehter Takımı gösteri yaptı. Mehter takımının gösterisinin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Dernek Başkanı Yıldız ise anıt önünde Alaaddin Keykubat anısına bir şiir okudu. Program Öğretmenevi Konferans Salonu'nda 'Alanya'nın Fethi' konulu panel ile devam etti.
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