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Alanya'nın fethi kutlanacak

Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV), Alanya'nın 797. Fetih Yılı nedeniyle yarın çelenk sunma töreni ve 'Fetih' konulu bir konferans düzenleyecek

Alanya'nın fethi kutlanacak

Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV), Alanya'nın 797. Fetih Yılı nedeniyle yarın çelenk sunma töreni ve 'Fetih' konulu bir konferans düzenleyecek

27 Mart 2018 Salı 00:37
Alanya'nın fethi kutlanacak
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ALANYA'NIN Dinek girişinde bulunan Alaaddin Keykubat Anıtı önünde çelenk sunma töreni ile başlayacak olan program, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda 'Alanya'nın Fethi' konulu panel ile devam edecek. Düzenledikleri program hakkında açıklama yapan ALSAV Başkanı Avukat İsmail Yıldız, Alanya'nın fethi için 7 yıldır dergi çıkardıklarını, bu yıl da farklı bir boyuta taşıyarak bazı hazırlıklar yaptıklarını belirtti. 
'30 YILDIR ÇALIŞIYORUZ'
Yıldız "ALSAV olarak 30 yıldır Alanya kültürünün araştırmasını yaparak, gündeme getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Alanya'nın fethinin 797'nci yılında da vakıf olarak hazırlıklarımızı yaptık. 28 Mart Çarşamba günü (yarın) saat 10.00'da Alaaddin Keykubat Anıtı önünde çelenk sunma töreni ve Öğretmenevi Konferans Salonu'nda 'Alanya'nın Fethi' konulu panel ile Alanya'nın fethedildiği günü kutlayacağız. Ayrıca programda Alanya'daki tarih öğretmenleri yer alarak Alanya tarihiyle ilgili bilgiler paylaşacaklar. 7 yıldır Alanya'nın fethi için bir dergi çıkarıyoruz. Çarşamba günü bütün Alanya halkını programımıza bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Kültür Sanat Ve Turizm VakfıALSAV
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