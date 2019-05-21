Alanya'nın ev kadınları yarışıyor

KONUYLA ilgili bir açıklama yapan ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba, bu yıl 1.gelen yarışmacıya 2.000 TL, 2.Seçilecek yarışmacıya 1.500 TL ve 3. Seçilecek yarışmacıya da 1000 TL para ödülü verileceğini söyledi. Baba ayrıca bu yıl 3.’sü gerçekleşecek yarışmada dereceye giren yarışmacılara ürünlerini sergilemeleri için yine Alanya Belediyesi’nin göstereceği yerde ücretsiz stand tahsis edileceğini sözlerine ekledi. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin her yıl il genelinde düzenlediği kadın girişimciler yarışmasının ilçelerde de yapılması düşüncesi ile Alanya yerelinde ağırlıkta ev eksenli üretim yapan kadınların katılımı ile yarışma düzenlenecek. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, Alanya yerelinde ağırlıkta ev eksenli üretim yapan kadınların katılımı ile kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kadınlarımızın ticarette çok daha fazla söz sahibi olabilmelerine imkân tanımak amacıyla birkaç yıldır düzenlenen yarışma bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecektir. Yarışmaya, evde üretim yaparak ürünlerinin satışını gerçekleştiren tüm ev kadınları katılabilir. Söz konusu yarışmada evde üretilen ve pazarlanabilen ürünler (gıda ürünleri hariç) dikkate alınacaktır. Geçmiş yıllarda İl genelinde yapılan Kadın Girişimciler Yarışmalarında dereceye giren yarışmacıların da dereceye girdikleri ürünlerden farklı olmak koşulu ile başvuruları kabul edilecektir. Bununla birlikte, İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU:

Teslim Şekli:

Aşağıda yer alan başvuru formu doldurularak ürün ve faaliyetleri ile ilgili belge veya ürün örnekleri ile birlikte yarışmaya katılan her ürün/dosya, başvuru formu ve bunların paketlendiği kapalı paket veya zarf şeklinde teslim edilecektir.

Son Teslim Tarihi: Ürün ve dosyaların 11 Haziran 2019 Salı günü saat 17.30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME:

Başvurular Seçici Kurul tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriterleri:

1. Ürünün özgünlüğü

2. Ürünün yarattığı ekonomik fayda

3. Ürünün yarattığı toplumsal fayda

4. Girişimcinin ürün geliştirme düzeyi

5. Girişimcinin ürün geliştirilirken müşterilerle, kurumlarla işbirliği yapılması

ÖDÜLLER:

1.’ye 2.000 TL

2.’ye 1.500 TL

3.’ye 1.000 TL

Ayrıca dereceye giren yarışmacılara ürünlerini sergilemeleri için Alanya Belediyesi’nin göstereceği yerde ücretsiz stand tahsis edilecektir.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası

Meslek Komiteleri Şube Müdürlüğü 1.Kat

Zahide Deniz Tel:0 242 512 16 97 – Dâhili 102