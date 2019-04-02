Alanya'nın eski beldeleri 'Türel' dedi

ALPER KUTAY
Özellikle 40 bin nüfuslu Mahmutlar gibi büyük beldeler, belediyelerinin kapanmasına itiraz edip zaman zaman protestolara dahi imza atmıştı. Ancak aradan geçen 5 yılda kızgınlıkları unutan eski adıyla beldeler, yeni adlarıyla mahalleler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylarını Menderes Türel’den yana kullandı. Türel, beldelerin tamamında sandıktan zaferle çıkarak toplam 40 bin 301 oy alırken, rakibi olan Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise 34 bin 109 oy alabildi.
İşte eski yeni beldelerin seçimdeki tercihleri.
Avsallar
Muhittin Böcek: 2587
Menderes Türel: 2809
Cikcilli
Muhittin Böcek: 3872
Menderes Türel: 5213
Çıplaklı
Muhittin Böcek: 1348
Menderes Türel: 2331
Demirtaş
Muhittin Böcek: 699
Menderes Türel: 894
Emişbeleni
Muhittin Böcek: 432
Menderes Türel: 437
Güzelbağ
Muhittin Böcek: 211
Menderes Türel: 343
İncekum
Muhittin Böcek: 777
Menderes Türel: 843
Kargıcak
Muhittin Böcek: 604
Menderes Türel: 915
Kestel
Muhittin Böcek: 2267
Menderes Türel: 2727
Konaklı
Muhittin Böcek: 3653
Menderes Türel: 4386
Mahmutlar
Muhittin Böcek: 6763
Menderes Türel: 6990
Oba
Muhittin Böcek: 4845
Menderes Türel: 5342
Okurcalar
Muhittin Böcek: 921
Menderes Türel: 1167
Payallar
Muhittin Böcek: 1684
Menderes Türel: 2235
Tosmur
Muhittin Böcek: 2328
Menderes Türel: 2385
Türkler
Muhittin Böcek: 1118
Menderes Türel: 1284
TOPLAM
Muhittin Böcek: 34.109
Menderes Türel: 40.301