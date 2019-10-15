Alanya'nın en büyük mahallesi Mahmutlar'da ambulans çilesi!

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde dün yaşanan bir durum ambaulans sıkıntısını yeniden gündeme getirdi. Gazeteci Ümran Çelik'in şahit olduğu olayda, yaşlı bir vatandaş sokakta kriz geçirdi. Talihsiz adamın sara- epilepsi krizi olduğu tahmin edilen rahatsızlığı sonucu ilk müdahaleyi gazeteci Çelik ile birlikte çevredeki vatandaşlar yaptı. Çağrılan ambulansın hastanın bulunduğu konuma, Oba'da bulunan ALKÜ EAH'den tam 40 dakikada gelmesi tepkilere neden oldu. Konum olarak merkeze nispeten uzak olan Mahmutlar'da nöbetçi bir hekim ve ambulans bulunması çağrısı yapan gazeteci Ümran Çelik olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aynen şu ifadelere yer verdi:

'Akşam üzeri oğluma okul forması almaya giderken, yol kenarında tekerlekli sandalye üzerinde titreyen bir bey gördüm. Hemen yanına gidip yardım etmek istedim. Evinin biraz yukarda olduğunu zar zor söyledi. Tüm vücudu titriyordu. 5 dk sonra genç bir bey yardıma geldi. Ambulans dedim ama ben bu arada kazık gibi parmaklarını açmaya çalışıyorum. Krize girdi morardı gözleri döndü ağzından köpükler geliyordu. Tekerlekli sandalyadan alıp hemen yere yan yatırdık. Kitlenen dişlerini açmaya çalıştık. Dilini ısırdı, kanattı. Nihayet ambulans geldi. Ambulans Oba'dan 40 dk'da geldi. Konuşmakta zorluk çeken hastaya görevli, "Sizi hastaneye götürelim mi?" diye sordu. Görevliye zorla hastayı nasıl bulduğumu nelere şahit olduğumu anlattım.

Sayın Sağlık Bakanım,

1- Mahmutlar en çok ambulansa ihtiyaç duyulan bir bölge nöbetçi bir ambulans bulundurulamaz mı? Bu bölgede olan her kazaya 45 dk önceden gelinmiyor.

2- Hasta emekli bir komutanmı,ş ilk kez olmuş hastaneye götürmek için kendini ifade edemeyen bir hastanın verdiği işaretle mi oluyor?

3- Acil müdahalelere çor çocuk yerine bir uzman müdahale edemez mi?

4- Vatandaşı yaşatmak için neden daha ciddi tetbirler almıyorsunuz? Ben 11 yaşındaki çocuğumu yanımdan uzaklaşmasını sağlayıp vatandaş olarak 45 dakika bu müdahaleyi yapabiliyorsam; şehir hastaneleri çok daha fazlasını yapabilir diye düşünüyorum.