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Alanya'nın çevre sorunları Politika Kulisi'nde

Alper Kutay’la Politika Kulisi’nin canlı yayın konuğu ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan oldu. Çevre sorunları masaya yatırıldı

GÜNCEL 20.12.2019, 21:26
Alanya'nın çevre sorunları Politika Kulisi'nde
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ALANYA’NIN sesi Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan, Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu Politika Kulisi’nin canlı yayın konuğu Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan oldu. Kutay’ın sorularını yanıtlayan Kayhan Alanya’da yaşanan çevre sorunlarını aktardı. Vatandaşları duyarlı olmaya, idari yetki birimlerini de bilincin ve çevre eğitiminin arttırılması adına göre davet etti. İşte programın satır başları: 
‘VATANDAŞ ÇÖPLERİNİ MAZGALLARA ATMAMAYI ÖĞRENMELİ’
Öncelikle bu iş için uğraşan kurumlar işlerini düzgün yapıyorlar. Şüphemiz yok. Emin olun en temel sıkıntımız insanlarımız hoyratça kullanması. Mesela 3 ay evvel bir bölgeden telefon geldi. Baktık ki kırmızı bir su geliyor. Yarım saatin içerisinde olay yerinde tespit çalışmalarımızı yaptık. Neticesinde bir vatandaşın evini boyadığını, ardından geri kalan boyayı da mazgala döktüğünü anladık. E ne oluyor? Mazgala döktünüz her şey denize gidiyor. Şimdi soruyorum ASAT bu nokta ne yapsın? Bu sebeple eğitime önem veriyoruz. Mazgallar ne kadar temizlenirse temizlensin insanlar yeniden attığı sürece sıkıntı devam edecek. Öncelikle eğitim insanları eğitmek gerekiyor. Biz de yapıyoruz yabancılar da yapıyoruz. Çekirdek dolu her yer. Kendimiz için uygun görmediğimiz şeyi başkasına reva görmezsek sorunu çözeriz. Beynimizi değiştirmemiz lazım. Bol bol okumamız lazım. Basına da büyük görev düşüyor. 
‘PARA TATLI GELİYOR YEŞİLİMİZİ KATLETMEYE DEVAM EDİYORUZ’
Turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kayhan “Yeşilimizi katletmeye devam ediyoruz. Para tatlı geliyor. Düşünmüyorlar ki kaynaklarımız biterse ne olacak? Alternatif turizmi Alanya’da yaygınlaştırabildik mi? Hayır. Ne var peki sattığımız? Deniz, güneş ve kum dışında neyimiz var? Halbuki doğal güzelliklerimiz ön plana çıkarılabilir. Doğal tarım, organik tarım ve köy turizmine ağırlık verilebilir. Kültürel varlıklar ayağa kaldırılabilir” dedi.  
‘KÖPEKLERE GETİRİLEN PLAJ YASAKLARI MAVİ BAYRAK KRİTERİ’
Kayhan köpeklere getirilen plaj yasaklarına değinerek “60 ülkede uygulanan bir program. Köpek pisliğinin insan vücuduna zarar verecek bir bakteri taşıdığı söyleniyor. Kedi değil köpekler için yasak. Bu durum hayvan dostu olarak bizlerin de canını sıkıyor. Fakat kriterler arasında olduğu için uygulanması gerekiyor. Mavi bayrak projesi içerisindeki kriterlerden biri” şeklinde konuştu. 
‘ATATÜRK CADDESİ TRAFİĞE KAPANSA BEYOĞLU GİBİ OLSA’
Alternatif bir proje sunan Kayhan “Alanya için şehrimizin güzelleşmesi açısından ilginç bir projem var. Trafik tam bir çileye dönüşüyor. Yoğun egzoz, hem insanları hasta ediyor, hem de dünyamızı kirletiyor. Bir ailede 4 kişi varsa 4’ü de araba kullanıyor. Atatürk Anıtı ve sonraki ışıklar arasında İstanbul Beyoğlu gibi hep restoran olsa. Trafiğe kapatılsa. Kentsel dönüşüm diyoruz ya. Rant için yapılıyor. Böyle yapmasak da önerdiğim gibi bir alternatif alan yaratılsa güzel olmaz mı? Turistler otellerinden dışarı çıkmıyorlar. Gemiler geliyor ama gelen turistler kente kazandırmıyorlar. Yan yana 10 mağaza var. Hepsinde de aynı kıyafetler var” ifadelerini kullandı.  
‘BIRAKIN ALANYA’YI AKDENİZ’İ MAHVEDECEK DERECEDE’
Kayhan genişletilmesine ilişkin ÇED raporu olumlu yönde gelen akaryakıt dolum tesisine de değindi. Hukuki mücadele başlattıklarını ifade eden Kayhan “Dolum tesisini denizin içerisinde bulunan tesise bağlayan boru hattı çok yüzeyde. Sızıntı olur. Sızıntıların olduğunu zaman zaman da tespit ediyoruz. Bırakın Alanya’yı Akdeniz bölgesini mahvedecek derecede. Mevcut hali yetmiyormuş gibi genişletilmesine de karar verildi. ÇED raporu olumlu geldi. İyi Parti, MHP, CHP ve sivil inisiyatif olarak biz mahkemeye başvurduk. Avukatlar ellerinden geleni yapacaklar. En azından mevcut durumu koruyabiliriz. O bölgede dünyanın koruma altına aldığı kum zambakları var. Caretta carettaların üreme bölgesidir aynı zamanda. Bin 500 caretta caretta yavrusundan erişkin hale gelebilen yalnızca 1 tane varken ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyayken bizim bunu yapmaya hakkımız yok” dedi.  
‘ALANYA’DA AVM’YE DEĞİL YEŞİLLİĞE İHTİYACIMIZ VAR’
Cumhuriyet Mahallesi’nde yürütülecek kentsel dönüşüm projesi için sunulan alternatifleri değerlendiren Kayhan “AVM’ye ne gerek var. Ben Alanya’da yeni açılacak bir AVM’ye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Fakat yeşil alana gereksinimimiz var mı? Var. Nefes alamıyoruz. İklim değişti. Neden? Ağaç kesiyoruz, bina dikiyoruz. Dereyi kurutuyoruz, bina dikiyoruz. Alanya’nın 89’daki haline bakın. 99’a bakın. Bir de günümüze bakın. Kentsel dönüşüm adı altında kaç tane ev yıkıldı. Yerine yenisi yapıldı. Bir uyumsuzluk var. Trafik arttı. Binalar arttı. Elektrik kesiliyor. Kesilir tabi. Artık kent bize yetmiyor” şeklinde konuştu.

#Alper Kutay’la #Politika Kulisi’nin #Şerefnur Kayhan #ALÇED Başkanı
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