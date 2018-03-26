Alanya'nın atık sorununu Türel çözdü

Haber: Alper KUTAY

30 YILDIR Alanya’nın gündeminde olan ancak bir türlü çözülemeyen katı atık bertaraf tesisi projesinin temeli Ekim 2017’de atıldı. 4 aydır devam edilen çalışmalar neticesinde tesisin inşaatında önemli mesafe kat edildi. Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nin hızla yükseldiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’ye örnek çevreci projelerinden biri olan Atık Değerlendirme, Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi yaklaşık 70 milyon TL’ye mal olacak. Ayrıca tesiste sadece Alanya’nın değil, Gazipaşa, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ilçelerinin evsel katı atıklarının bertaraf edilmesi de sağlanacak. Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi kapsamında, günlük bin ton çöp kapasiteli mekanik ayırma tesisi, 420 ton kapasiteli biyometanizasyon tesisi, 4 megavat güce sahip enerji üretim tesisi, 200 ton kapasiteli kompost tesisi, 10 ton kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisleri kurulacak. Alanya’nın çöpünü altına çevirecek tesis, hem çöp sorununu ortadan kaldıracak, hem de kent ekonomisine katkı sağlayacak.