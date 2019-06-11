BAŞKAN Çavuşoğlu, "Dürüst esnafın da ekmeğiyle oynuyorlar. Alanya'nın imajını zedeleyerek turizme darbe vuruyorlar" diyerek, sahte altın satıldığı tespit edilen kuyumcunun çalışmaya devam etmemesi gerektiğini ifade etti. Hasan Çavuşoğlu, dolandırıcılıktan tutuklanarak cezaevine konan M.T. ile ilgili kendilerinin 2017 yılında tutanak hazırlayarak gerekli mercilere ulaştırdıklarını belirtti. Çavuşoğlu, “Bu kuyumcu sahtekarlıkta tescilli biri. 2017 yılında turistlere 18 ayar diye sattığı altınlara ayar tespiti yapıldığında 14 ayar oldukları görülmüştü. Bu tespitlerimizi basınla paylaşmıştık. Kuyumcular Odası Başkanı olarak benim imzamın bulunduğu ayar tespit raporlar gerekli mercilere sunuldu. Bu kez de içinde bir gram dahi altın bulunmayan ürünü altın diye satarken yakalandı. Kişi hapiste ama bakıyorsunuz ki dükkanı açık. Faaliyetlerinin sonlandırılması gerekiyor, izin verilmemeli” dedi. Bu tür münferit olayların diğer esnaflara ve turizme zarar verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Böyle bir kişi çıkıyor, dürüst iş yapan diğer kuyumcuların da ekmeğine mani oluyor. Bu Alanya'nın imajına da zarar veriyor. Böyle olayların bir an önce önüne geçilmesi, bu insanlara fırsat verilmemesi gerekiyor. Böyle olaylar turizme, Alanya'nın kimliğine zarar veriyor. Türkiye'nin dört bir yanından kuyumcu tanıdıklarım beni arayıp bu olayı soruyor. Alanya'nın adını kirletiyorlar” diyerek, adı sahtecilikle anılan dükkanın çalışmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.