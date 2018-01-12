Alanya'nı yeni yoluna BŞB'den onay

- Yasin ARAZ

ALANYA'NIN imardaki anayasası olarak adlandırılan 1/25000’lik Nazım İmar Planı için Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu iki yıl süren çalışmalar yaptı. Bu süreçte Alanya’da sivil toplum örgütleri, halk, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi’nin İmar Komisyonu üyeleri ile teknik ekiplerin katıldığı 4 ayrı toplantı gerçekleştirildi. Oldukça şeffaf ve geniş katılımlı olarak yapılan çalışmalar neticesinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne getirilen Alanya’nın 1/25000’lik Nazım İmar Planı meclisten oybirliği ile geçti.

'DÜŞÜNCE ANLAMINDA GÜZEL'

Onaylanan planı değerlendiren Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Alanya ve Antalya BŞB Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, "Düşünce olarak güzel, kapanan 16 belde belediyesinin imar planları bir araya getirilerek bir bütün oluşturuldu. Bizim CHP olarak çekimser kaldığımız tek nokta, hiç bir soruna yönelik çözüm içermiyor olmasıydı. Nedir bu sorunlar dersek de, 2B'den satın alınan arazilerle ilgili yapılması gereken düzenlemeler yapılmamıştı, en azından tam anlamıyla somut adımlar atılmamıştı. Öte yandan parça parça kalan arazilerle ilgili yapılabilecek düzenlemeler vardı. Bu da şöyle, makilik olarak görünen, tarım alanları gibi küçük küçük alanlar. Mesela bir yerin 4'te 3'ü imara girmiş, imara girmeyen 4'de 1'igibi. Bunun bütün olarak ele alınıp belirlenmesi iyi olurdu.

'YENİ YOL ÖNERİMİZ KABUL EDİLDİ'

Öte yandan şöyle bir kararın da geçmesini sağladık, ben bir öneri sundum, Alanya'nın batısında bulunan ve 30 metre genişliğinde olup, Okurcalar'a kadar uzanan bir yol güzergahı oluşturmuştuk. D-400 Karayolu'na alternatif olacak bir yol, bunun da izni çıktı. Üstelik planlamasını Alanya Belediyesi yapabilecek. Alanya Yayla Yolu'nun batı tarafındaki çıkmaz yoldan başlayıp, Dinek Öğrenci Yurdu'nun oradan geçip, Konaklı'dan devam edip, yeni yapılan Hal'in o tarafa geçerek, Türkler ve Avsallar'ın kuzey kısmından Okurcalar'a bağlanacak. Alara Çayı'na gelmeden önceki yola bağlanacak. D-400'ün yükünü alacak bir yol. Yapımı yönünde bir karar alınır ve kamulaştırma sorunları aşılırsa şehir içi trafiği de rahatlayacak" dedi.

'YETMEZ AMA EVET'

Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tuna da "Yetmez ama evet" diyerek şunlara değindi: "Hazırlanmış olan planlar Alanya’nın daha önce merkez ve belde belediyelerinin yapmış ve onaylamış olduğu planların birleştirilmesi ve bütünlenmesi. Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planı Alanya’ya yeni bir vizyon kazandırmaz, bu sadece mevcut durumun bir resmidir. Planlar, Alanya’nın gelecek yılları da düşünüldüğünde yetersiz kalacak. Bu sebeple MHP grubu olarak, yaklaşık 3 yıldır çalışması süren bu planlara yetmez ama bu eksiklerin giderilmesi şerhiyle, kayıtlara geçmesi kaydı ile onay verdik" dedi.

