‘Alanya nereye gidiyor?’ Kentleşme sorunu İğneli Fıçı’da
Turizm kenti Alanya'nın kentleşme sorunu Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim Tv'nin efsane programı İğneli Fıçı'da masaya yatırılacak. Duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı Pazartesi akşamı saat 20.00'de Dim TV'de.
DUAYEN gazeteci, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından hazırlanıp sunulan, Alanya televizyonlarının efsane programı İğneli Fıçı’nın 5 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelecek son bölümünde “Alanya nereye gidiyor?” sorusuna yanıt aranırken, konunun uzmanlarıyla kentleşmenin dünü, bugünü ve yarını da masaya yatırılacak. Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi ve Şehir Plancısı Erkan Demirci, Alanya Belediye Meclisi’nin İyi Partili üyesi Fikret Arık, ADASA Yapı firması sahibi olan İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu, Mimar Okan Şen ve Avukat Ferit Yücel Ergün’ün konuk olacağı program, canlı olarak ekrana gelecek. Saat 20.00’de başlayacak interaktif programda, whatsapp ve facebook mecrasından izleyicilerden gelen sorular da konuklara aktarılarak yanıt istenecek.
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