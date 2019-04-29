Alanya nasıl fethedildi?

ALANYA Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV), Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) destekleriyle Alanya’nın fethinin 798. Yıldönümü nedeniyle bir panel düzenledi. Düzenlenen panelde Anadolu Selçuklu Tarihi ve Alanya’nın Fethi ele alındı. Sabah saat 09.00’da Dinek Mevkiindeki Alaaddin Keykubat Anıtı’na, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve protokolle çelenk sunan ALSAV yönetimi, çelenk töreninin ardından Kültür Merkezi’ndeki panele geçti. Kültür Merkezi'ndeki programa Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, üniversitelerden öğretim görevlileri, kamu kurumlarının daire amirleri, vatandaşlar ve panelistler katıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu’nun oturum başkanlığı yaptığı panelde, konuşmacılar Anadolu Selçuklu Tarihi ve Alanya’nın Fethiyle ilgili sunumlar yaptı. ALSAV Başkanı İsmail Yıldız ‘Selçuklu Öncesi Alanya’; Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen ‘Selçuklu Tarihi ve Alaaddin Keykubat’; Emekli Tarih Öğretmeni Oğuz Korum ‘Alanya’nın Fethi’ ve Emekli Tarih Öğretmeni Yaşar Balık ise ‘Alanya’da Selçuklu Eserleri’ konu başlığıyla panelde birer sunum yaptı.