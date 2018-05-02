'Alanya muzunun 168 yıllık öyküsü' Dim TV'de 

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 50 yılında yaşanan olaylar ve bu sürece damga vuran insanları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 16. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam şu soruların yanıtları verilecek:

- 1984 yılında Alanya'yı ziyaret eden dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın Alanya'ya ilişkin çarpıcı tespitleri ve Alanya halkına verdiği söz neydi?

- 1984 yerel seçiminde Bağımsız Alanya Belediye Başkan Adayı Nuri Akça'nın çalışmaları, Alanya halkının Akça'ya verdiği oy sözleri ve seçim sonrası Akça'nın karşılaştığı seçim sonucu nasıldı?

- 1984 yılında Alanya Belediye Başkanı seçilen merhum Müstakbel Dim hafızalarda nasıl yer etti?

- Yaklaşık 168 yıl önce Alanya'ya ilk muzu kim, nereden, nasıl getirdi? Alanya'da muz üretimi nasıl başladı? Alanya muzu Anamur'a nasıl götürüldü, bugün Alanya muzu nasıl 'Anamur muzu' adını aldı?

- Alanya'nın yeni gözdesi avokado, Alanya muzunun pabucunu dama mı atıyor?

- Türkiye'de ilk AIDS teşhisini koyan Alanyalı profesör kimdi? Bu süreçte neler yaşandı?

- Taşatan Yolu'nun açılması için mücadele veren ve Taşatan Yolu'nda geçirdiği trafik kazasında ölen Alanyalı siyasetçi kimdi?

Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar:

'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.

Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.