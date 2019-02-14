Alanya Muz Dünyası’na sahip çıktı 

2015 YILINDA genç girişimci Mehmet Yenialp tarafından Alanya muzlarını dünyaya tanıtmak ve muz ürünleri üretmek amacıyla kurulan Muz Dünyası’nın ürünlerine her geçen gün talep artıyor. Öyle ki Alanya’da aralarında resmi kurumların da olduğu oda, dernek ve çeşitli sivil toplum örgütleri konuklarına Muz Dünyası ürünlerini hediye ediyor. Yerli sermaye ve yerli üretimle Alanya ekonomisine katkıda bulunan Muz Dünyası, aynı zamanda Alanya’nın tanıtımına da önemli bir katkı sağlıyor.

‘MUZ SADECE BİR MEYVE DEĞİL’

“Alanya’nın en özel meyvelerinden olan muz, artık Muz Dünyası markasıyla daha özel” diyen Muz Dünyası sahibi Mehmet Yenialp, “Muz Dünyası, farklı muz ürünleri ile muzu sadece bir meyve olmaktan çıkardı. Firmamız muzu kolonya, lokum, krem, sabun, şampuan, çay, gazoz, oda spreyi, oto kokusu ve süs eşyaları gibi günlük ihtiyaçlarımıza dönük ürünlere çeviriyor. Hazırladığımız ürünler gerek Alanya halkı gerekse Alanya’nın saygın kurum ve kuruluşları tarafından da kabul görüyor. İnsanlar, Alanya dışından gelen konuklarına yörenin dokusuna uygun olarak Muz Dünyası ürünleri armağan ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor elbette. Alanyalıların desteğini hissetmek güzel, hepsine teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA

Muz Dünyası, ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına da gönderiyor. Muz Dünyası, www.muzdunyasi.com web adresi üzerinden siparişlerle Türkiye’nin dört bir yanına satış yapıyor. Yöresel ürünlerimizi ayrıca yurtdışına da gönderiyoruz. Web sayfamızın yanısıra müşterilerimiz bize sosyal medya hesaplarımızdan ve 0554 885 01 01, 0242 513 13 33 nolu telefonlardan da ulaşabilirler” şeklinde konuştu.



Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 21:06