'Alanya mutfağında yeni tesciller yolda'

Ramazan ÖZDEMİR

ALANYA Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün girişimleriyle gülüklü çorbanın tescillendiğini hatırlatarak, “Gülüklü çorbamızı gastronomi turizmine sunmuş olduk. Biliyorsunuz dünyada insanlar turizm destinasyonlarını seçerken gidecekleri yerdeki yemeklerin özelliklerine bakıyor. Daha sonra doğa, tarih, kültürel etkinlikler, deniz ve kum geliyor. Daha önce ‘Gülüklü’ mü ‘Hülüklü’ mü diye tartışılıyordu. İkisi de ayrı ayrı tescillendi. Bir tanesi işkembe ile bir tanesi ise tavuklu olan. Bundan sonraki süreçte de yine bu konu ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki pazartesi günü Alanya Belediyesi Çevre Sağlık Müdürlüğü, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Gastronomi Bölümü ile beraber odamızda bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yeni bir ürünü tekrar Alanya gündemine, Türkiye gündemine nasıl sokacağız, yeni bir tescil ile ilgili neler yapacağız? Bunları görüşeceğiz. Bugün Antep'in geldiği nokta ortada. Antep'in birçok ürünü tescillendi ve bugün gastronomi turizminde Antep oldukça yol kat etti. Alanya Belediyesi’nin de destekleri ile beraber bu konuları çözeriz inşallah. Önümüzdeki süreçte de daha birçok ürünümüzün tescilini almak için çaba sarf edeceğiz” dedi.