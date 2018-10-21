Alanya MÜSİAD emlakçıları eğitecek

MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımı kolaylaştıracak borsa sayesinde yabancıya gayrimenkul satışlarının artacağını söyledi. Hizmetin önemine dikkat çöken MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, "Derneğin, faaliyet gösterdiği 78 ülke ile İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi üyesi 57 ülkede de Türkiye merkezli gayrimenkul kıymetler borsası kurulması hedeflenmekte. Bu ülkelerde ayrıca proje bizzat tanıtılıp, 2019'un ilk çeyreğinde hizmete alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce dile getirdiği Gayrimenkul Kıymetler Borsası, MÜSİAD öncülüğünde GABORAS adıyla kuruldu" dedi. Türkiye'de 158 milyon tapu olduğu belirten Durusoy, Alanya ve çevresinde özelikle turizme endeksli gayrimenkul hareketliğini oldukça fazla olduğuna dikkat çekerek, tapuların tümünün bir ekonomik değeri var. Geçen yıl ülke genelinde 8 milyondan fazla tapu işlemi yapılırken, 1,4 milyondan fazla konut el değiştirdi. Bu çerçevede işlem hacimlerinin büyüklüğü ve zaman tasarrufu açısından elzem olan bu uygulama ile birlikte daha nitelikli hizmet verilecek. Proje ile saniyeler içerisinde şeffaf ve güvenli borsa ortamında tapu değişim işlemleri güvenle yapılabilecek. Konuyla ilgili olarak kasım ayının ilk haftasından itibaren hem MÜSİAD Alanya Şubesi üyelerimize hem de ilçemizde emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik bir eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz" diye konuştu.