Alanya Müftüsü çalıştayda konuştu

Meryem KANBEROĞLU

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan çalıştayda selamlama konuşmalarını DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Önder Yıldız, DİTİB Güney Bavyera Dini Danışma Kurulu Başkanı Münih Din Hizmetleri Ateşesi Sıddık Yılmaz, DİTİB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve DİTİB-ZSU Başkan Yardımcısı İrfan Saral yaptı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, konuşmasında en güzel tebliğin Kur’an-ı Kerim’i anlayarak, yaşayarak, uygulayarak ve İslam’ın ahlaki değerleriyle donanıldığı zaman inşa edileceğini söyledi. İlhan, aynı kavramları, aynı duyguları, aynı heyecanı hissetmeyenlerin asla bir araya gelmesinin mümkün olmayacağını belirterek “Zihin yapımızı Kur’an ve sünnetin ortaya koymuş olduğu perspektif ile donatmamız gerekmektedir ve her bir değeri de sevgiyi, şefkati ve merhameti esas alarak ailemizden, çevremizden başlayarak hayata geçirmemiz gerekmektedir” diye konuştu. Müftü İlhan’ın konuşmasının ardından ise günün anısına Müftü İlhan’a çeşitli hediyeler verildi.