Alanya Müftülüğü'nden ilginç 29 Ekim kutlaması: Atatürk’ten bahsedilmedi!

Ceren ŞAHİN

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü yurt genelinde olduğu gibi Alanya’da da coşkuyla kutlandı. Alanya protokolü mesajlarında, başta Cumhuriyet’in kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten söz ederken, Alanya Müftülüğü’nün mesajı hem şaşırttı hem de üzdü.

Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ın yönetimindeki Alanya Müftülüğü’nün sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten tek satır dahi söz edilmemesi dikkat çekti. İşte, Alanya Müftülüğü’nün kutlama mesajı:

“Türk milletinin binlerce yıllık engin ve zengin tarihinde bayram olarak kutlanmaya değer nice büyük zaferler, nice önemli olaylar vardır. Yakın tarihimizin en büyük zaferi hiç şüphesiz Kurtuluş Savaşı olduğu gibi, en önemli olaylarının başında da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu gelmektedir. Türk milleti genciyle ihtiyarıyla, kadınıyla, erkeğiyle şuurlu bir şekilde bütünleşip bütün güç ve imkanlarını birleştirerek Milli Mücadeleyi kazanmıştır. Onun kendi kendini idare etmeye ne derece layık olduğunu, dost-düşman herkesin gözleri önüne seren bu çetin imtihanın ardından başarısını bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Bu başarının ardından 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet ilan edilmiş, milletçe kazanılan zafer cumhuriyetle perçinlenmiştir. 19 Nisan 1925'te ise 29 Ekim günü milli bayram ilan edilmiştir. O yıldan itibaren 29 Ekim, her yıl devletimizin kuruluş günü olarak coşkulu törenlerle kutlanmaktadır. Cumhuriyet idaresinde milletin iradesi esastır. Millet bu iradesini yasalarda belirtilen yollarla kullanır. Millet, yönetimde doğrudan söz sahibi olarak kendi kendini yönetir. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, vatanı korumak uğruna canlarını siper eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar dileriz.”

'ATATÜRK BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya konuşan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın "Tam bağımsızlık ve hürriyet diyerek Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk; tam bağımsızlığımızı cumhuriyeti ilan ederek tescillemiştir. Mustafa Kemal Atatürk, bizim kırmızı çizgimizdir. Olmazsa olmazımızdır. Alanya Müftülüğü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayınladığı mesajda Atatürk'ü anmaması kabul edilemez. Ülke genelinde aynı sorumsuzluğu Diyanet İşleri Başkanlığı da ortaya koymuştur. Bunun asıl sorumluları ülkeyi yönetenlerdir" dedi.

‘DÜZELTME BEKLİYORUZ’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Coşkun Karadağ, Alanya Müftülüğü’ne yayınladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı için teşekkür ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandırmasının ardından ilan edilen cumhuriyet 96. yaşında. Milletimizin bütünlüğünü anlatan bayram mesajını birleştirici bulmakla beraber bu en büyük bayramı bizlere emanet eden Kurtuluş Savaşı başkomutanı, Türkiye’nin kurucu Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmamak böylesi bir günün heyecanı ve coşkusunu asla ve asla etkilemeyecektir. Umuyorum ki unutulması muhtemel olmayan bu detayı Alanya Müftülüğümüzün mesajındaki düzeltmeyi görmek istiyoruz.”

İşte o paylaşım;