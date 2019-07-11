Alanya Müftülüğü 15 Temmuz'a hazır

DİYANET İşleri Başkanlığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayınladı. Genelgede, düzenlenecek olan etkinliklerle 15 Temmuz Ruhu’nun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin amaçlandığı ifade edildi. Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Alanya’daki camilerde de şehitler için Kur'an-ı Kerim okunacak, şehit yakınları ziyaret edilecek, din istismarının arkasına gizlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçek yüzü gençlere anlatılacak. Başkanlığın öncülüğünde “Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz” kampanyası başlatılarak, bu kapsamda 15 Temmuz'a kadar her cami ve Kur'an kursunda en az bir Kur'an-ı Kerim hatmi okunacağı bildirildi. 15 Temmuz Pazartesi günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, tüm şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programları yapılacak. Diğer cami ve mescitlerde ise şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

