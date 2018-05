Alanya Move On ile daha fit

Toygar DİM

ALANYUM AVM arkasında Akıncıoğlu İş Merkezi’nin 3. katında 2014 yılından bu yana sporseverlere hizmet veren Move On Fitness Club, 600 metrekarelik bir alan üzerinde kurulan, 5 metre 80 santimetre tavan yüksekliğine sahip özel binasında faaliyet gösteriyor. İçerisinde 3 ayrı stüdyo bulunan spor merkezinde spining, 2 stüdyoda plates, zumba, step aerobik, crunch (mide ve bel bölgesini çalıştıran bir ders), fat burn (bütün vücudu çalıştıran ve vücut ağırlığıyla çalışılan kardiyo içerikli yağ yakmaya yönelik bir ders) dersleri de mevcut.

BÜNYESİNDE DİYETİSYENİ OLAN BİR MERKEZ

Move On Fitness Club profesyonel kadrosu ile öne çıkıyor. Spor merkezi bünyesinde diyetisyen, fizyoterapist ve deneyimli spor eğitmenlerini bir araya getirerek, spor severlere güvenilir ve profesyonel bir dünyanın kapılarını aralıyor. Move On Fitness Müdürü Ömer Fidancı “Yaklaşık olarak 4 yıldır Alanya halkına hizmet veriyoruz. Bu kapıdan içeri giren her insana, güvenilir ve profesyonel bir hizmet vermek adına ekip olarak çalışıyoruz. Her insanın vücut yapısı kendine özel ve farklıdır. Dolayısı ile kişinin öncelikle analiz edilmesi ve ardından spor programının oluşturulması gerekiyor. Üyelerimizin öncelikle vücut analizlerini yapıyor ve ölçülerini alıyoruz, sonrasında ihtiyacına yönelik bir rota oluşturuyoruz. Move On çatısı altında kolektif bir çalışma disiplini söz konusu. Kilo problemi yaşayan üyelerimizin bünyemizde spor programlarını yazarken ihtiyaç gördüğümüz durumlarda diyetisyenimizle görüşmesini sağlıyoruz. Bel fıtığı, boyun fıtığı gibi vücut rahatsızlıkları olan üyelerimiz ile öncelikle fizyoterapistimiz ilgilenirken bizler de alternatif programlar ve hareketler hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

SPOR YAPARKEN EĞİTMEN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Alanya halkının spora yönelik eğilimlerinin artış gösterdiğine vurgu yapan Fidancı “Sağlıklı bir yaşam için doğru beslenme ve spor yapma bilinci artış gösteriyor. Alanya’da da aynı şekilde. İnsanlar spor yapmak adına daha bilinçli ve istekliler. Bu noktada insanlar, profesyonel bir ekiple güvenilir bir merkeze ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü spor yaparken hareketin doğru yapılması oldukça büyük bir önem arz ediyor. Hareketleri yaparken kişinin yanlış duruşu bile çeşitli spor sakatlanmalarını beraberinde getiriyor. Profesyonel bir spor eğitmeni farkını burada ortaya koyuyor. Doğru program ve hareketlerin doğru yapılması önemli. Move On’da her biri kendi alanında deneyimli profesyonel bir kadroya sahibiz” dedi.

‘KİŞİ ÖNCELİKLE KENDİ SINIRLARINI ZORLAMALI’

Protein takviyeleri, metabolizma hızını arttıran bir takım ilaçlara da değinen Move On Fitness Müdürü Ömer Fidancı “Kişi öncelikle kendi bedenini geliştirmelidir. Kaslar çalıştırdıkça gelişecektir. Kişi spor programını uygulayarak öncelikle kendi bedeninin sınırlarına ulaşmalıdır. Bu kapasiteyi yani sınırlarını zorlamalıdır. Beslenmenin yeterli olmadığı noktaya gelindiğinde protein takviyesi alınabilir. Kendi kapasitesini kullanmaksızın spora başlar başlamaz protein takviyesi alınması doğru değildir. Profesyonel bir program dahilinde hedef ve ihtiyaçlar belirlenerek rota oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ömer Fidancı sözlerini, Alanya halkını Move On Fitness Club’ı görmeye ve tanımaya davet ederek sonlandırdı.

PROFESYONEL SPOR EĞİTMENİ TOLGA BÖLÜM ARTIK MOVE ON’DA

Yıllardır spor sektöründe olan ve 3 yılı aşkın bir süredir de Alanya halkına spor alanında profesyonel destek sağlayan Tolga Bölüm, Move On Fitness Club ailesiyle birlikte yoluna devam ediyor. Alanında profesyonel ve ilkeleri doğrultusunda her gün kendini daha fazla geliştiren sevilen eğitmen Bölüm “Move On ailesinin içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Müdürümüz Ömer Fidancı başta olmak üzere bütün Move On kadrosuna da cana yakın ve sıcak davranışları için tekrar teşekkür ediyorum. Move On bünyesinde yapacağımız çok güzel işler var. Alanya halkını Move On Fitness Club’a davet ediyorum” şeklinde konuştu.