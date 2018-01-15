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Alanya Modern Pazaryeri'ne kavuşuyor

Alanya Belediyesi'ne bağlı Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali’nin tadilat çalışmalarında sona gelindi

Alanya Modern Pazaryeri'ne kavuşuyor

Alanya Belediyesi'ne bağlı Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali’nin tadilat çalışmalarında sona gelindi

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:14
Alanya Modern Pazaryeri'ne kavuşuyor
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Haber: Alper KUTAY

SALI Pazarı’nda çalışmalar tamamlandığında Alanya’ya yeni bir Kapalı Pazaryeri kazandıracaklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çalışmaların bu ay sonunda tamamlanacağını söyledi. Alanya Belediyesi tarafından Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali’nde başlatılan tadilat ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında mevcut çarşıda seramikler yenilenerek altyapı giderleri yeniden yapıldı. Yeni düzenleme ile modern bir görünüme kavuşturulacak olan Ucuz Halk Pazarı’nın güney kısmına giriş takı ve zabıta eğitim merkezi de yapılacak. Doğu kısmında iki girişin yer alacağı halk pazarında kuzey kısmından batı yönünde yeni bir yol daha açılacak. Başkan Yücel, Salı Pazarı’nın kurulduğu alanı kapalı pazaryeri olarak hizmete sunacaklarını açıkladı.
SERAMİKLER SİL BAŞTAN YENİLENDİ
Başkan Yücel, “Ucuz Halk Pazarı’nın mevcut halindeki aksaklıklar ve bozulmaların giderilmesi için hazırladığımız projenin uygulama aşamasında sona geldik. Tadilat Projesi kapsamında zemin seramikleri yenilenerek çirkin görüntüler giderildi. Şu an kapalı pazaryeri bölümünde çalışmalarımız devam ediyor. Otoparkın düzenlemesi, güvenlik ve aydınlatma gibi konulardaki eksiklikleri gidererek, Ucuz Halk Pazarı ve Balık Hali’nde insanların güvenle alışveriş yapabileceği, Alanya’ya yakışır bir merkeze dönüştüreceğiz" dedi. Balık Hali’nin yanında bulunan Salı Pazarı yerine kapalı pazaryeri yapımının da devam ettiğini belirten Başkan Yücel, “Mevcut pazar alanının yağmurdan ve güneşten etkilenmemesi, modern, düzenli ve konforlu kullanımı için yanları açık, üstü kapalı pazaryeri yapacağız. Çalışmaların bu ay sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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Alanya BelediyesiModern PazaryeriUcuz Halk PazarıBalıkçı Hali
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