Alanya Model Birleşmiş Milletler Konferansı bugün

TÜRKİYE'DE 4 senedir MUNCL ve Uskudar MUN konferanslarını düzenleyen ekibin katkısıyla Alanya’da 20-23 Nisan 2019 tarihlerinde 200 kişinin katılımıyla Alanya Model Birleşmiş Milletler Konferansı Alanya Bil Koleji’nin ev sahipliğinde, Dim Medya A.Ş. medya sponsorluğunda düzenlenecek. 15-21 yaş arası gençlerin Birleşmiş Milletler delegesi olarak bir ülkeyi temsilen katıldığı, dünya sorunlarına İngilizce çözüm aradığı organizasyona tüm Alanyalılar davet edildi

Alsan Matbaa sahibi Musa Yaman’ın da sponsorları arasında yer aldığı organizasyon bugün saat 09.00’da kayıt işlemleriyle start alacak. Organizasyon, saat 13.00’de gerçekleştirilecek açılış seremonisiyle başlayacak.

MUN NEDİR?

Açılımı Model Birleşmiş Milletler olan konferans, Birleşmiş Milletler'in lise ve üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen simülasyonudur. İlk olarak Harvard Üniversitesi’nde gerçekleşen konferans daha sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Türkiye’de ise günümüzde birçok kaliteli kurum tarafından düzenlenmektedir. Konferansta Birleşmiş Milletlerdeki bazı komiteler simüle edilir. Ortada daha önceden belirlenen bir dünya sorunu olur ve katılımcıların bu sorunları çözmesi beklenir. Konferansın katılımcılarına delege adı verilir. Her delege bir ülkeyi temsil eder ve o ülkenin diplomatlık görevini yapar. Ülkenin politikasına uygun davranması gerekir. Yapılan konuşmalar ve bloklaşmalar bu doğrultuda gerçekleşir. Her komitenin başında "Chair" denen üç yönetici vardır. Komitenin beklenen doğrultuda ilerlemesi için tartışmayı tarafsız bir şekilde yönetirler.

