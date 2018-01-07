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Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı yeniden Doğan Bacak oldu

Alanya'da oda seçimleri bugün Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası ile başladı. Saat 17.00 itibariyle oylama sona erdi

Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı yeniden Doğan Bacak oldu

Alanya'da oda seçimleri bugün Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası ile başladı. Saat 17.00 itibariyle oylama sona erdi

07 Ocak 2018 Pazar 17:26
Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı yeniden Doğan Bacak oldu
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DOĞAN Bacak'ın başkanı olduğu Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Odası üyeleri bugün sandık başına gitti. Odaya mevcut başkan Doğan Bacak'ın yanısıra Paşa Özkan ve Nevzat Toksöz de aday oldu. Alanya Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen seçime de oylama işlemi saat 17.00 itibariyle son buldu. Kullanılan oylardan 3'ü geçersiz sayıldı. Oylamada doğan Bacak 379, Paşa Özkan 327, Nevzat Toksöz 152 oy aldı. Seçim de  toplam 897 oy kullanıldı.

Doğan Bacak'ın Yönetim Kurulu Asil Üye listesi şöyle:

- Doğan Bacak
- Kerim Uysal
- Şükrü Kara
- Ferat Akkanat 
- Ali İhsan Tok
- Mustafa Uşakpınar
- Ramazan Çetiner
- Ahmet Yalçıner
- İsmail Kaya

Doğan Bacak'ın Denetim Kurulu Asil üyeleri ise şu şekilde:

- Hasan Aydoğan
- Şükrü Güvercin
- Yusuf Taşar

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Son Güncelleme: 07.01.2018 17:50
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Alanya Minibüsçüler OdasıALANYA MinibüsçülerOtobüsçüler Ve Servis Araçları Odası
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