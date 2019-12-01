Alanya Mimarlar Odası'nın yeni başkanı belli oldu

GERÇEKLEŞTİRİLEN Genel Kurul sonrası 17. Dönem Başkanı Gülderen Toprak olurken, yönetiminde Sekreter Üye Rukiye Çalış Samancı, Sayman Üye Süleyman Dalabasmaz, Üye Esra Alataş ve Kemali Mülazımoğlu yer aldı. Kurul sonrası yeni yönetime başarılar dilenirken 16. Dönem Başkanı İbat Bostancı ve yönetimine hizmetleri için teşekkür edildi.