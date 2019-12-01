Alanya Mimarlar Odası'nın yeni başkanı belli oldu

Mazluma GÖKTAŞ



ALANYA Mimarlar Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi. 17. Dönem Başkanı Gülderen Toprak olurken, yönetiminde Sekreter Üye Rukiye Çalış Samancı, Sayman Üye Süleyman Dalabasmaz, Üye Esra Alataş ve Kemali Mülazımoğlu yer aldılar. Yeni yönetim, 16. Dönem Başkanı İbat Bostancı ve yönetimine hizmetleri için teşekkür etti.