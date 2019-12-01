Alanya Mimarlar Odası'nın yeni başkanı belli oldu
Alanya Mimarlar Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi, yeni başkan belli oldu
GÜNCEL 01.12.2019, 17:25 01.12.2019, 23:59
Mazluma GÖKTAŞ
ALANYA Mimarlar Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi. 17. Dönem Başkanı Gülderen Toprak olurken, yönetiminde Sekreter Üye Rukiye Çalış Samancı, Sayman Üye Süleyman Dalabasmaz, Üye Esra Alataş ve Kemali Mülazımoğlu yer aldılar. Yeni yönetim, 16. Dönem Başkanı İbat Bostancı ve yönetimine hizmetleri için teşekkür etti.
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