Alanya ‘Milliyet Rota’da

GEÇTİĞİMİZ haftalarda Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin davetlisi olarak Alanya’ya gelen eğitim uzmanı gazeteci Abbas Güçlü, daha önce Milliyet'te yer alan köşesine taşıdığı Alanya’ya şimdi de “Milliyet Rota” ekinde geniş yer verdi. Milliyet Rota’nın 24 Şubat (bugün) 2019 tarihli sayısında “Alanya’ya bir giden bir daha gidiyor!” başlığı ile yer verdiği gezi yazısında Alanya’yı saklı kent olarak nitelendiren Güçlü, Alanya’nın gezdikçe gezilecek bir yer olduğundan bahsetti. Selçuklu’nun başkenti Alanya’nın tarihine de değinen Güçlü, Alanya’da Rus nüfusun yoğunluğundan bahsetti. Alanya’nın yerel halkının kentle barışık olduğuna dikkat çeken Güçlü, Alanyalılar için “Böyle bir aidiyeti başka kentte zor görürsünüz” dedi. Alanya’yı ziyaret edecek okurlara kent turuna Alanya Kalesi’nden başlamalarını öneren Güçlü, Kızılkule’nin bugüne kadar gördüğü en muhteşem kulelerden biri olduğuna değindi. Dim Çayı’nın da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğuna değinen Güçlü Sapadere Kanyonu’ndan da övgüyle söz etti. Alanya’nın yöresel lezzetlerine değinmeyi ihmal etmeyen Güçlü, Alanya’ya geleceklere neleri tatmaları gerektiğini anlattı.