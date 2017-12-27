Alanya Milli Emlak Müdürü Turgay Yalçın oldu

ÇEKİLEN kura sonuçlarına göre Alanya'ya, Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdür Yardımcısı Turgay Yalçın atandı. Alanya Milli Emlak Müdür Vekili Yakup Yıldız ise Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’ne atandı. Alanya Milli Emlak Vekili Yakup Yıldız, Alanya'daki görev yeriyle ilişiğini yılbaşından sonra keseceğini ve yeni görev yeri Şanlıurfa’da görevine Ocak ayı içinde başlayacağını açıkladı. Kura sonucunda Alanya'da göreve başlayacak olan Milli Emlak Müdürü Turgay Yalçın'ın ise, Yakup Yıldız’dan boşalan koltuğa Ocak ayı içerisinde oturması bekleniyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.